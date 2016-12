Weihnachtsmarkt in Moabit am 16.12.2016 von 15-18 Uhr

Berlin: Kurt-Tucholsky-Grundschule |

Einladung zum Weihnachtsmarkt in Moabit





am 16.12.2015 von 15-18Uhr!





Am Freitag den 16.12.2016 findet unter dem Motto „Es weihnachtet schon sehr!“ wieder ein Weihnachtsmarkt in Moabit statt. Von 15-18 Uhr erwartet die kleinen und großen Besucher wieder ein buntes weihnachtliches Programm mit einem Weihnachtsmann, kostenlosem Ponyreiten, dem beliebten Ballonkünstler sowie Basteln & Mitmachaktionen auf dem Schulhof der Kurt-Tucholsky-Grundschule in der Rathenower Straße 18.



Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt und vielleicht findet der eine oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk an einem der bunten Marktstände.



Wer sich zwischendurch die Füße aufwärmen möchte, ist herzlich eingeladen, um 16 Uhr das Krippenspiel in der Aula. Der Eintritt beträgt dafür 1 €. Tickets für die Aufführung gibt es an der Schule.



Krönender Abschluss ist um 17:30 Uhr ein großes Feuerwerk, dass Moabit erstrahlen lassen wird.



Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch!