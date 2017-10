Zwei Einakter von Woody Allen

Moabit.

Das Moabiter Theaterspektakel geht mit den zwei Einaktern von Woody Allen, „Riverside Drive“ und „Central Park West“ in die neue Theatersaison. Die Szenen hat das Ensemble von Manhattan an die Spree verlegt. Das Heiter-Groteske des US-amerikanischen Komikers geht dabei garantiert nicht verloren. Aufführungen sind am 8., 15. und 22. Oktober in der Arminiusmarkthalle, Arminiusstraße 2. Beginn der Vorstellungen ist immer um 17 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 6 Euro und 10 Euro, erhältlich bei „Thussi und Armin“ in der Markthalle, auf Eventim und über www.moabiter.theaterspektakel.de . An der Abendkasse sind sie für 12 Euro erhältlich, ermäßigt 8 Euro.