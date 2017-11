Burkard Runne verstorben

Berlin: Sankt Paulus |

Moabit. Einer der bekanntesten katholischen Geistlichen in Moabit ist tot. Am 5. November verstarb Dominikanerparter Burkard Runne im Alter von 90 Jahren. Vielen Moabitern wird der Mönch mit dem Motorroller unvergessen bleiben. Das Requiem für den Verstorbenen wird am 20. November um 12 Uhr in der Dominikanerkirche Sankt Paulus, Waldenserstraße 28, gefeiert. Die Beerdigung findet anschließend um 14 Uhr auf dem St. Sebastian-Friedhof, Humboldtstraße 68-73, statt. KEN