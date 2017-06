Stadtteilplenum Moabit-West am 20. Juni

Berlin: Stadtschloss Moabit |

Moabit. Themen des kommenden Stadtteilplenums von Moabit-West am 20. Juni ab 19 Uhr im Nachbarschaftshaus „Stadtschloss Moabit“, Rostocker Straße 32/32b, sind die Präsentation des Projekts „Moabiter Möglichkeiten“, Informationen zur Bürgerinitiative „Bremer Park“ und der Bericht des Allgemeinen Fahrradclubs (ADFC) und der Initiatoren des Volksentscheids Fahrrad (VEF) zu gegenwärtigen Entwicklungen und zur Infrastruktur für Radfahrer in Moabit. Als Gast der Veranstaltung hat sich Sabine Weißler angekündigt. Die bündnisgrüne Stadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen- und Grünflächen spricht mit den Teilnehmern unter anderem über die Zukunft des Gebäudes in der Turmstraße 75 sowie über Pflege und Ausstattung von Parks und Grünanlagen in Moabit. KEN