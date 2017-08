Erste Hilfe-Kurs für blinde Eltern

Moabit.

Sanitäter Birger Holz und der Eltern-Kind-Stammtisch-vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein (ABSV) haben sich zusammengetan und bieten erstmalig in Berlin einen Kurs Erste Hilfe am Kind für blinde und sehbehinderte Eltern an. Die Veranstaltung findet am 2. September von 9.30 bis 12.30 Uhr im Familiencafé „Fräulein Knopfauge“ in der Oldenburger Straße 40 statt. Die Teilnahmekosten können unter info@bilderkraft-berlin.de oder0176/80 43 08 12 erfragt werden.