Moabit.

Für das Projekt „PerspektivenºMoabit-Ost“ können Interessierte am Mittwoch, 7. Juni, von 9.30 bis 13 Uhr den Stadtteil mit Kamera oder Handy erkunden und dabei viel zum Thema Fotografie erfahren. Einen Notizblock und Stift mitzunehmen, ist auch ganz sinnvoll. Treffpunkt ist am Klettergerüst auf dem Stephanplatz. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 30. Mai per E-Mail anmeldung@fortbildungsraum.de anmelden.