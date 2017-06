Berlin: Landgericht Berlin |

Moabit. Am 13. Juni, 11.15 Uhr, verkündet das Landgericht am Tegeler Weg 17-21, Raum 142, sein Urteil zur Räumungsklage des Eigentümers des ehemaligen Gästehauses Moabit für Wohnungslose in der Berlichingenstraße 12 gegen die dort noch verbliebenen Männer. KEN