Berlin: Fritz-Schloß-Park |

Moabit. „Rundum fit“ lautet am 18. Mai, 14.30 Uhr, wieder das Motto für alle über 50 Jahre, die mit spielerischem Training mit und ohne Ball, einfachem Workout und Fitnessübungen in Form bleiben wollen. Treffpunkt mit Mohamed vom Verein „bwgt“ ist am Eingang des Fritz-Schloß-Parks an der Rathenower Straße, direkt neben dem Minigolfplatz. KEN