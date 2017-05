Tanzkurs für Mütter mit Baby

Moabit.

Elisa Selalmaz bietet für frischgebackene Mütter, die wieder Lust aufs Tanzen haben, fit werden, aber nicht ihr Kind zu Hause lassen wollen, einen „Mama-Baby-Ballettkurs“ an. Der Kurs in den Westhafenstudios, Turmstraße 57-58, beginnt am 16. Mai. Er findet immer dienstags von 10 bis 11 Uhr statt und kostet 40 Euro im Monat. Eine Probestunde ist kostenlos. Elisa Selamaz ist ausgebildete Tänzerin und Tanzpädagogin. Weitere Infromationen auf www.selalmaz.de/mamababy