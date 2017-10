Berlin: Nachbarschaftshaus "Stadtschloss Moabit" |

Moabit. Unter dem Motto „Radfahren ist in und sowieso super“ hilft Mehrdad bei Reparaturen am Drahtesel. Der Fahrradtechniker ist mit seiner Fahrbar-Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt am 20. Oktober um 16.30 Uhr im Nachbarschaftshaus „Stadtschloss Moabit“, Rostocker Straße 32/32b. Die Anleitung ist kostenlos, Spenden erwünscht. KEN