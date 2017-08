Berlin: Rathaus Tiergarten |

Moabit. Alle, die sich für die Verkehrserziehung interessieren, seien an das Treffen zur Jugendverkehrsschule am 1. September um 19 Uhr im Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1, erinnert. Der Veranstalter „Engagement Berlin“ möchte an dem Abend mit Bürgern und anderen Vereinen Ideen zusammentragen, die das Gelände auf Dauer für die Gemeinschaft sichert. KEN