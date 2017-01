Heiße Rhythemn, brodelnde Kessel

Berlin: Zentrum für Kunst und Urbanistik ZK/U |

Moabit. Mit scharfen Messern, heißen Rhyhtmen, mitreißenden Themen und brodelnden Kesseln will das Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U), Siemensstraße 27, am 20. Januar auf die Demonstration „Agrarkonzerne: Finger weg von unserem Essen!“ des Bauern- und Natur-, Umwelt- und Tierschützer-Netzwerks „Wir haben es satt“ einstimmen. Die Schnippeldisko im ZK/U beginnt um 18 Uhr, die Demonstration am darauffolgenden Tag um 12 Uhr auf dem Potsdamer Platz. KEN