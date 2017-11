Bestsellerautor liest aus Thriller

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Bestseller-Autor Max Bentow ist am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr zu Gast in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Im Rahmen des Berliner Krimimarathons stellt er dort seinen jüngsten Roman „Das Porzellanmädchen“ vor – einen Thriller über eine gefeierte Krimiautorin mit einem dunklen Geheimnis. Der Berliner Max Bentow war nach seinem Schauspielstudium an diversen Bühnen als Darsteller tätig. Für seine Arbeit als Dramatiker wurde er mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Mit den Kriminalromanen um den Berliner Kommissar Nils Trojan gelang ihm ein großer Erfolg, alle Bücher standen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der Eintritt zur Lesung kostet vier, ermäßigt drei Euro. Karten und Informationen gibt es unter 92 79 64 10. bm