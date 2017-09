Berlin: Linden-Center |

Neu-Hohenschönhausen. Die nächste Sonntags-Matinee im Linden-Center findet am 24. September um 11 Uhr statt. Die musikalische Leitung übernimmt Virginia Ehrhardt am Klavier, Manfred Hütter führt durch den Vormittag. Das Konzert ist eine gemeinsame Aktion der Anna-Seghers-Bibliothek, des Förderkreises der Lichtenberger Bibliotheken und des Linden-Centers am Prerower Platz 2. Der Eintritt kostet neun, ermäßigt sieben Euro, die Tageskasse öffnet um 10.30 Uhr. bm