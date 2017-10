Mausejunge und Herbststurm

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. „Wind in den Gummistiefeln“ heißt ein Stück für Kinder ab zwei Jahren, zu erleben am Sonnabend, 28. Oktober, um 11 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz. Das TheaterFusion erzählt die Geschichte vom Mausekind Jakob, das vom kräftigen Herbstwind im Mauseloch ordentlich durchgepustet wird. Der kleine Mausejunge staunt nicht schlecht über den stürmischen Herbst und über die vielen aufregenden Dinge, die er dabei erlebt und fast den Winterschlaf verpasst. Der Eintritt kostet einen Euro. bm