Sommerfest im Welseclub

Neu-Hohenschönhausen.

Mit einem Sommerfest feiert die Jugendfreizeiteinrichtung „Welseclub“, Vincent-van-Gogh-Straße 36, ihren 20. Geburtstag – am Sonnabend, 15. Juli, ab 14 Uhr. Im Angebot für die kleinen Gäste sind Hüpfburgen und Schminkstände, für die Großen gibt es alkoholfreie Cocktails und viele Informationen über die gemeinnützige pad GmbH. Sie ist seit 2008 Träger des Clubs und sorgt im Kiez für abwechslungsreiche Freizeitangebote ohne Drogen und Alkohol. Der Eintritt ist frei. Infos gibt es unter920 50 49 und per E-Mail an jfe.welseclub@pad-berlin.de