Neu-Hohenschönhausen.

Eine Fortbildung für ehrenamtliche Betreuer bietet der Verein Betreuungswerk Berlin KBW am Dienstag, 20. Juni, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr an. Ort ist die Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz 2. Im Seminar geht es vor allem um rechtliche Fragen bei Wohnungsaufgaben, dem Abschluss von Mietverträgen und bei ärztlichen Behandlungen. Es referiert Kathrin Prather, Rechtspflegerin im Amtsgericht Lichtenberg. Die Veranstalter bitten um Anmeldung, möglichst per E-Mail an mattick@btwerk.de oder unter28 47 24 24 40.