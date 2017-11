Berlin: FrauenTechnikZentrum Berlin |

Neu-Hohenschönhausen. Einen Workshop rund ums Ehrenamt hat das FrauenTechnikZentrum im Angebot: am Dienstag, 14. November, von 16 bis 20 Uhr in seinen Räumen Zum Hechtgraben 1. Was müssen Ehrenamtler beachten? Was können sie erwarten? Wo gibt es Infos für potenzielle Freiwillige? Wie können sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und vernetzen? Auf diese und andere Fragen gibt es Antworten. Referent ist Jochen Gollbach, Leiter der FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf. Der Workshop findet im Rahmen des Projektes „Die Ausbildungslotsen im Gesundheitsbereich“ statt, das Teil des von der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales geförderten „Landesprogrammes Mentoring“ ist. Ziel des Programms ist es, junge Auszubildende darin zu unterstützen ihre Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Interessierte sollten sich umgehend anmelden unter 929 81 16 oder E-Mail an: mentoring@ftz-berlin.de. bm