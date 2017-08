Am Sudhaus 2

Landesverband Kinder- & Jugendfilm Berlin e.V. , Am Sudhaus 2 , 12053 Berlin DE

Kostenloser 5-wöchiger Deutsch- und Medienkurs für Geflüchtete Jugendliche und junge Erwachsene (17-27 Jahre).



In unserem Deutsch- und Medienkurs lernst du alles über Kamera, Ton, Licht, Filmschnitt, Schauspiel, Drehbuch und vieles mehr von einem syrischen Kinoregisseur und einer erfahrenen DaF-Lehrkraft.

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern entsteht ein Film innerhalb von 5 Wochen (täglich schulbegleitend von 15:45 - 19:00 Uhr).

Mit der praktischen Erfahrung die du sammelst, kannst du dich für ein Praktikum und Berufe in den Medien qualifizieren.

Hast du Lust? Dann schreib uns eine Mail an info@kijufi.de mit deinem Namen und einer Handynummer unter der wir dich erreichen können. Wir freuen uns auf dich!