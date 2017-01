Einladung: Workshop „Vereinsmanagement für Vorstände“ am 18. Februar 2017 – „Starker Vorstand – Starker Verein!“

Liebe Interessierte und Freund*innen der Volkshochschule Neukölln und des Nachbarschaftsheims Neukölln, liebe Vereinsvorstände und Aktive,wir laden Sie herzlich zum nächsten Workshop der Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Neukölln „Starker Vorstand – Starker Verein!“ zum Thema „Vereinsmanagement für Vorstände“ ein:Engagierte Mitglieder und Vorstände stehen vor vielen Herausforderungen: Wie kommen wir zu einer guten Arbeitsteilung innerhalb des Vereins/ Vorstands? Wie können sich Mitglieder einbringen? Wie gehen wir mit Konflikten um?Conny Roth (Mediatorin und Kommunikationstrainerin: http://www.mediationundkommunikation.de ) beleuchtet diese Fragen und gibt Ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie ihr Zeit- und Arbeitsmanagement verbessern können. Der Workshop bietet ebenso Gelegenheit, Ihre individuellen Fragen zum Thema einzubringen. Darüber hinaus haben Sie Raum, sich mit anderen Vorständen über Ihre Erfahrungen der Vereinsarbeit auszutauschen und so Ihre Netzwerke zu stärken.Workshop zum Thema „Vereinsmanagement für Vorstände“Samstag, den 18. Februar, 11.00 – 16.00 Uhrim Rathaus NeuköllnKarl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlinin Raum A 104/105Dieser Workshop ist kostenfrei.Wir bitten um Anmeldung unter folgender Mailadresse: Klaus-Dieter.Ryrko@bezirksamt-neukoelln.deWir freuen uns über Ihre Teilnahme und über die Weiterleitung dieser E-Mail an Interessierte.**************************************************************************Das Projekt wird gefördert im Rahmen des Programms „Engagement braucht Leadership – Volkshochschulen aktiv für Vereinsvorstände“ der Robert Bosch Stiftung und des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V.Das Projekt ist ein Angebot der Volkshochschule Neukölln in Kooperation mit dem Beteiligungsbüro „Mitreden in Neukölln“ des Nachbarschaftsheims Neukölln e.V.