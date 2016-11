Gymnasium öffnet seine Tür

Berlin: Albrecht-Dürer-Gymnasium |

Neukölln. Einen Tag der offenen Tür veranstaltet das Albrecht-Dürer-Gymnasium, Emser Straße 133, am Sonnabend, 26. November, von 10 bis 13 Uhr. Neben der Dalton-Pädagogik, einem reformpädagogischen Programm zur Förderung des selbstständigen Lernens, bietet die Schule eine Klasse zur Begabtenförderung an. Außerdem ein musisches Profil und Latein als dritte Fremdsprache. Die einzelnen Fachbereiche stellen sich an dem Tag vor, außerdem stehen Schüler, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins stehen für Gespräche zur Verfügung. Infos unter 221 99 43 10. sus