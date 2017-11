Berlin: Nachbarschaftsheim Neukölln |

Neukölln. Das Quartiersmanagement lädt am Donnerstag, 16. November, von 16 bis 18.30 Uhr zur Bildungskonferenz ins Nachbarschaftsheim, Schierker Straße 53, ein. Ziel ist, darüber zu sprechen was sich in Sachen Bildung bislang im Kiez entwickelt hat und wo noch Bedarf besteht. Infos unter 64 31 53 07. sus