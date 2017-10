Vogelzug am Tempelhofer Feld

Britz.

Das Freilandlabor Britz e.V. lädt am Sonnabend, 14. Oktober, um 17 Uhr zur Beobachtung des Vogelzuges auf dem Tempelhofer Feld ein. Kraniche kommen jetzt massenweise zu ihren Brandenburger Sammelplätzen und lassen sich mit etwas Glück auch am Berliner Himmel beobachten. Ansgar Poloczek hofft, auch die bunten Stieglitze beobachten zu können, die an abgeblühten Disteln versuchen, an die Samen zu gelangen. Treffpunkt ist am Haupteingang Columbiadamm an der roten Infosäule. Das Entgelt beträgt drei, ermäßigt zwei Euro. Informationen und Anmeldung auf http://www.freilandlabor-britz.de oder unter703 30 20.