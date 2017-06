7. Melodica Festival Berlin

Am 29. und 30. Juli 2017 wird das Melodica Festival Berlin bereits zum siebten Mal mit 12 lokalen, nationalen und internationalen Musikern und Bands über den Dächern Berlins auf dem Kulturdachgarten Klunkerkranich mit seinem fantastischen Blick und seinem besonderen Ambiente stattfinden.Das Festival wurde u.a. vom Rolling Stone als Revival der Kultur des "coffeehouse folk" der 60er Jahre beschrieben.Das Festival wird präsentiert von:ASK HELMUT, taz. die tageszeitung, Einen hab ich noch, Melodie & Rhythmus, ByteFMgesponsert von: Irie DailyANGE TAKATS (AUS) • EMILY`S GIANT (DE) • GREGOR MCEWAN (DE) • HELLO PIEDPIPER (DE) • HONIG (DE) • IDA WENOE (DK) • JONATHAN KLUTH (DE) • LISA KUDOKE (DE) • NEXT STOP: HORIZON (SE) • OH LONESOME ME (DE) • SCHMIEDS PULS (AT) • TOM KLOSE (DE)Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1991229471163639/ Der Zeitplan wird erst wenige Tage vor dem Festival bekannt gegeben.Weitere Infos zum Festival:Das Melodica Festival, das sich inzwischen zu einer kulturellen Plattform etabliert hat, bietet auch dieses Jahr wieder aufstrebenden Singer-/Songwritern und Musikern die Möglichkeit sich zu präsentieren, untereinander zu netzwerken und sich gegenseitig zu unterstützen. Daraus sind auch schon Bands und Tourprojekte wie die Mighty Oaks, Tour of Tours u.v.m. entstanden.Das non-profit Festival ist Teil eines internationalen Netzwerkes von befreundeten Musikern, die weltweit inzwischen an zwölf Orten regelmäßig Melodica-Festivals veranstalten: Melbourne (AU), Hamburg (DE), Reykjavik (IS), Wien (AT), Aarhus (DK), New York (US), Groningen (NL), Köln (DE), Paris (FR), Trier (DE), Nottingham (UK) & Oslo (NO)Der soziale Gedanke steht bei uns im Vordergrund. Nicht nebeneinander, sondern miteinander wird musiziert. Die kreative Vielfalt ist auch für das Publikum spannend, da es sich wie selbstverständlich mit den Musikern vermischt. Für die Musiker entstehen aus dem Festival oft wertvolle Kontakte und Freundschaften.Auszug Festival Line Ups 2010-2016:Meadows (SE), Mighty Oaks (US/UK/IT), Town of Saints (NL), Alin Coen (DE), Kat Frankie (AUS), Svavar Knútur (IS), Ian Fisher (US), Max Prosa (DE), Dota (DE), Emperor X (US), Lasse Matthiessen (DK), Phia (AUS), Sumie (SE), Fil Bo Riva (IT), Tim Neuhaus (DE), Bernhard Eder (AT), The Black Atlantic (NL) u.v.m.