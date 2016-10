Abenteuer einer Nacht

Neukölln.

Mit Songs von Tom Waits erzählen die Musiker Isabel Neuenfeldt und Michael Korn am 13. Oktober in der Helene-Nathan-Bibliothek von ihren Abenteuern einer Berliner Nacht. Unter dem Titel „Bats in the Belfry – Songs by Tom Waits“ werden ihre Erlebnisse und die Song-Texte zu einer poetischen und surrealen Geschichte mit Musik, untermalt von Akkordeon, Tuba, Posaune, Glockenspiel und Gesang. Der Eintritt zu der Veranstaltung in den Neukölln Arcaden in der Karl-Marx-Straße 66 ist frei, Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek-neukoelln.de