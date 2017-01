Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Neukölln. Einen Vortrag über das digitale Lesen auf einem Tolino gibt es am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66. Die Gäste erfahren alles rund um das Thema, inklusive der „Onleihe“ in den Berliner Büchereien. Die Veranstaltung ist kostenlos. Informationen unter 902 39 43 42. sus