Das ATOS Trio im Heimathafen mit Dvorak und Korngold

Am Freitag, dem 9.6.2017 gibt es noch einmal die Gelegenheit, das wunderbare ATOS Trio im Heimathafen Neukölln live zu erleben. Das leider letzte von vier Heimathafen-Konzerten in diesem Jahr findet um 20.00 Uhr statt und trägt den sehr zutreffenden Titel „Brilliant“.

Brilliant ist der Veranstaltungsort, das wissen nicht nur Neuköllner ... ein überraschendes Kleinod in (g)rauer Umgebung.

Funkelnd wird am Freitag aber vor allem das Programm des ATOS Trios sein.

Es erwarten uns:

Dvorak: Trio Nr. 1 B-Dur, op. 21 (1875) Dvorak: Bagatellen für 2 Violinen, Cello und Harmonium, op. 47 (1878) Korngold: Suite für 2 Violinen, Cello und Klavier linke Hand, op. 23 (1930)



Schwelgende Melodien, faszinierende Rhythmen, überbordende Romantik in den verschiedensten Schattierungen,: Dvorak und Korngold spielen auf allen Saiten des Herzens. Das ATOS Trio freut sich riesig auf die Zusammenarbeit mit der weltberühmten, fantastischen Geigerin Antje Weithaas



Eintritt an der Abendkasse 20€, ermäßigt 15€