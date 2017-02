Berlin: Neuköllner Leuchtturm |

Neukölln. Kazim Erdogan ist Psychologe und Gründer der ersten Selbsthilfegruppe für türkischstämmige Männer in Deutschland. Am Donnerstag, 16. Februar, um 16 Uhr ist er Gast im Erzählcafé im Neuköllner Leuchtturm, Emser Straße 117. Jedermann ist zum Plaudern in geselliger Runde willkommen. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.neukoellerleuchtturm.de. sus