Berlin: Werkstatt der Kulturen |

Neukölln. In der Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32, findet am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juli, das „Festival der Religionen“ statt. An beiden Tagen gibt es im ganzen Haus ab 12 Uhr Musik und Tanz von mehr als einem Dutzend Religionsgemeinschaften, Austellungen und einen Markt der Vielfalt, auf dem Besucher religiöse Gemeinden und interreligiöse Initiativen kennenlernen. Kinder können sich in einem Spielbereich vergnügen. Außerdem sind Leckereien aus Nahost, Asien und Südamerika im Angebot. Der Eintritt ist frei. Auskünfte unter 609 77 00 und www.festival-der-kulturen.de. sus