Berlin: Evangelische Martin-Luther-Kirchengemeinde |

Neukölln. Einen Gospelworkshop bietet die Martin-Luther-Gemeinde, Fuldastraße 50, am Sonnabend, 13. Mai, an. Wer Lust hat, sich im Chorgesang auszuprobieren, kann von 10 bis 16 Uhr mit von der Partie sein. Am nächsten Tag um 10 Uhr folgt dann ein Auftritt im Gottesdienst. Die Kosten für den Workshop betragen 20 oder 30 Euro (nach eigenem Ermessen). Weitere Infos gibt es beim Evangelischen Kirchenkreis Neukölln unter 68 90 41 40. sus