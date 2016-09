Großstadtfieber in der Galerie

Neukölln.

Eine Ausstellung mit Bildern des Fotografen Jürgen Bürgin wird am Freitag, 23. September, um 18 Uhr in der Galerie im Saalbau, Karl-Marx-Straße 141, eröffnet. Darin zeigt der Fotograf unter dem Motto „Großstadtfieber“ Bilder von Begegnungen und Beobachtungen in den Großstädten der Welt – Berlin, New York, Tokio, Shanghai, Hongkong, Saigon. Die Fotografien entstanden in den Jahren 2009 bis 2015. Die Ausstellung ist bis zum 13. November dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr zu sehen. Weitere Informationen gibt es auf www.saalbau-neukoelln.de und unter902 39 37 72.