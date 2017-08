Neukölln.

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist“, heißt es im Alten Testament. Doch was genau bedeutet „gut sein“? Darüber wird Dienstag, 5. September, um 19 Uhr bei einem jüdisch-christlichen Gespräch in der Genezareth-Kirche, Herrfurthplatz 14, geredet. Gehen wird es um Nachhaltigkeit, Zukunftsperspektiven, Verantwortung und um ein erfülltes Leben. Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es unter627 31 81 32 und kueck@genezareth-gemeinde.de