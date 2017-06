Berlin: Genezareth-Gemeinde |

Neukölln. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, argentinische und finnische Tangos, und alles neu arrangiert für Akkordeon und Klarinette: Wie das klingt, können die Besucher am Sonnabend, 3. Juni, um 12 Uhr in der Genezareth-Kirche am Herrfurthplatz erleben. Dann gibt das Duo „Sing your Soul“ ein Konzert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Näheres unter 6253002. sus