Kostenloser Kiezbummel

Neukölln. Den Kiez mit anderen Augen sehen und unter einem neuen Aspekt kennenlernen: Das möchte der Stadtführer Reinhold Steinle möglich machen. Am Sonnabend, 23. September 2017, bietet er einen zweistündigen kostenlosen Bummel durch den Ganghoferkiez an. Treff ist 13 Uhr im Restaurant „s...cultur“ an der Erkstraße 1 (direkt gegenüber dem Rathaus). Gehen wird es zu sechs Dienstleistern und Unternehmen, die auf der Route vorgestellt werden. Außerdem gibt es viele historische Informationen über das Viertel. Enden wird der Spaziergang auf dem AllerWeltsSuppen-Fest an der Ecke Donau- und Ganghoferstraße. Um Anmeldung unter 20 60 73 90 oder 680 85 68 50 wird gebeten. sus