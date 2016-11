Liebe auf dem Hinterhof

Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Neukölln. Eine skurrile Geschichte aus Neukölln präsentiert der Autor Aljoscha Brell am Donnerstag, 10. November, in der Stadtbibliothek in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66. Um 18.30 Uhr liest er aus seinem Debüt-Roman „Kress“. Erzählt wird von einem Eigenbrötler, der in einer winzigen Hinterhofwohnung lebt und philosophische Gespräche mit dem Tauberich Gieshübler führt, dem einzigen, der ihn versteht. Doch dann geschieht etwas Unvorhergesehenes: Kress verliebt sich. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Infos unter 902 39 43 42. sus