Lustiges und Gruseliges

Neukölln.

Zu einer Lesung mit Lea Streisand lädt die Helene-Nathan-Bibliothek am Donnerstag, 1. Dezember, um 18.30 Uhr ein. Die gebürtige Berlinerin trägt Geschichten aus der großen Stadt vor - oft lustig, manchmal wehmütig und immer wahrhaftig berlinernd. Der Eintritt zur Lesung in der Karl-Marx-Straße 66 ist frei. Für Kinder von fünf bis acht Jahren läuft am Sonnabend, 3. Dezember, ab 10.30 Uhr eine Taschenlampenlesung mit Workshop in der Bibliothek. Zuerst werden Schattenmonster in der Lesung aufgespürt, danach wird gebastelt. Kostenlose Eintrittskarten bitte vorher in der Bibliothek abholen. Weitere Informationen unter902 39 43 42 oder unter www.berlin.de/stadtbibliothek-neukoelln