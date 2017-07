Berlin: Körnerpark |

Neukölln. „Roots of Rock“ treten am Sonntag, 23. Juli, um 18 Uhr im Körnerpark, Schierker Straße 8, auf. Und sie werden ihrem Namen gerecht: Auf der Songliste stehen Rocksongs von den späten Sechzigern bis in die Neunziger: Stücke von den Who, den Beatles, den Stones, Deep Purple, David Bowie, Led Zeppelin, AC/DC und, und, und. Der Eintritt zum Open-air-Vergnügen ist frei. Bei schlechtem Wetter wird keine Auftrittsgarantie übernommen. sus