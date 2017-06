Woody Pitney (AUS) + Lachie Ranford (AUS)

26​ Jahre jung ist der Acoustic-Pop Musiker Woody Pitney dessen Song 'You Can Stay' man hier mit Blick auf den nahenden Sommer am ehesten vielleicht aus der Werbung für das Urlaubsportal weg.de kennt. Pitney stammt aus der sonnigen Surfmetropole Melbourne in Victoria/Australien die er auch zur Heimatstadt des weltbesten Kaffees erklärt hat.“Wir erwarten, in der Zukunft noch viel mehr von diesem talentierten, jungen Performer zu hören, der Erfolg steht ihm ins Gesicht geschrieben” titelt der Blog Indie Shuffle, und seine aktuelle Single ist ein guter Anfang der unbeschwert und leichtfüßig auf den Sommer vorbereitet.Pitneys Weg dorthin war weitgehend ein Durchmarsch. Als Butler bei Tiffany & Co oder als Balljunge bei den Australian Open summte der sportbegeisterte Sunnyboy seine zukünftigen Songs vor sich hin, ein schulischer Bandwettbewerb bestätigte ihm sein Talent als er sich mit achtzehn den ersten Platz sicherte.An seinem Homerecording-Juwel 'You Can Stay' feilte Pitney zwei Wochen lang. Es ruft Mumford & Sons oder Of Monsters & Men ins Gedächtnis (adamnoteve.net), und baut sich in seiner Eingängigkeit stetig auf, alles getragen von Pitneys unaufdringlichem Falsettgesang. In diese genannte Riege von Acoustic-Pop Künstlern sollte sich Pitney mühelos einreihen können​.Facebook Event: https://www.facebook.com/events/319284035169012/ Video Links:Facebook: www.facebook.com/WoodyPitneyMusic Twitter: www.twitter.com/WoodyPitney Instagram: www.instagram.com/WoodyPitneySoundcloud: www.soundcloud.com/Woody-Pitney YouTube: www.youtube.com/WoodyPitneyMusic​ support: Lachie Ranford