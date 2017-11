Amazon macht uns krank!

Wer bei Amazon im Internet einkauft, bekommt die Ware an die Haustür geliefert. Zwischen dem Klick auf den „Jetzt Kaufen“-Button und der Entgegennahme des Päckchens geht die Ware durch die Hände von Lagerarbeiter_innen, die sie aus Regalen holen, einpacken und abschicken, und Transportarbeiter_innen, die sie einladen, ausladen und ausliefern.Da Amazon will, dass eine Bestellung in einem Tag oder gar in wenigen Stunden ausgeliefert wird, muss alles ganz schnell gehen. Die Arbeiter_innen werden also Tag und Nacht kontrolliert, gedrängelt, gehetzt, ermahnt und verwarnt, um die Arbeit in der vorgegebenen Zeit zu schaffen.Kein Wunder, dass der Krankenstand in den Amazon-Lagern hoch ist, dennIn mehreren Ländern haben sich in den letzten Jahren Amazon-Beschäftigte organisiert und für bessere Bedingungen gekämpft. labournet.tv hat einige der Proteste dokumentiert und zeigt am 23. November zwei Videos:Das erste entstand während eines grenzübergreifenden Treffens von Amazon-Beschäftigten in Poznań, Polen, und zeigt Arbeiter_innen, die über die Arbeitsbedingungen und ihren Widerstand sprechen (15 Minuten, 2015).Das zweite Video ist gerade fertiggestellt worden und besteht aus Interviews mit Amazon-Arbeiter_innen aus Polen, Frankreich und Deutschland über ihre gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen.Zu Gast: Amazon-Beschäftigte aus Polen und der BRD und Aktivist_innen aus Solidaritätsgruppen.Die Veranstaltung findet in derstatt, in der ein Bündnis unter anderem für den 24.11. zu einer Kundgebung und Blockade des Amazon-Lagers an der Ecke Kurfürstendamm/Uhlandstraße aufgerufen hat.Grenzübergreifendes Treffen von Amazon-Beschäftigten: amworkers.wordpress.com “Make Amazon Pay!”-Kampagne: blackfriday.blackblogs.org Einmal im Monat präsentierten wir Filme über prekäre Arbeitsbedingungen und Widerstand am Arbeitsplatz. Zu jeder Filmvorführung gehört eine Diskussion mit Gästen.