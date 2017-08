Neukölln.

Susanna Kahlefeld ist eine Grünen-Politikerin, die von den Nord-Neuköllnern direkt ins Abgeordnetenhaus gewählt worden ist. Wer sie persönlich sprechen möchte, kann am Dienstag, 29. August, von 18 bis 19 Uhr in ihr Wahlkreisbüro an der Friedelstraße 58 kommen. Infos unter68 08 33 98 und www.susanna-kahlefeld.de