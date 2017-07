Berlin: Bürgerbüro SPD Neukölln |

Neukölln. Wer mit Bezirksverordneten der SPD ins Gespräch kommen möchte, ist am Donnerstag, 13. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr im Kreisbüro an der Hermannstraße 208 (Höhe Werbellinstraße) willkommen. Die Sprechstunde findet – außer in den Ferien – jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat statt. Infos unter 62 72 17 10. sus