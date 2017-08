Eltern-Kind-Turnen

Turnen für Eltern und Kind ab dem 1.Lebensjahr. Gemeinsame Bewegung für die körperliche, aber auch geistige Entwicklung des Kindes so wichtig! Montags von 16.00 - 17 Uhr im Familienzentrum Debora in der Aronsstr. 134, 12057 Berlin. Bei Rückfragen und Anmeldung telefonisch unter: 030 660 909 111 oder per Mail s.onstein@kk-neukoelln.de

Kommt vorbei und turnt mit, wir freuen uns auf euch!

Das Angebot wird durch den Neuköllner Familiengutschein finanziert und ist somit kostenlos!