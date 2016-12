Gala für Leukämiekranke

Neukölln.

Im Estrel Berlin findet am 14. Dezember um 20.15 Uhr die 22. José Carreras Gala statt, eines der erfolgreichsten Charity-Formate im deutschsprachigen Fernsehen. Seit 1995 unterstützen jedes Jahr vor Weihnachten viele bekannte Künstler den großen Tenor José Carreras im Kampf gegen Leukämie. Dieses Mal sind Andreas Gabalier, Milow, Chris de Burgh, Santiano, Max Giesinger und weitere Stars mit dabei. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen in die gemeinnützige José Carreras Leukämie-Stiftung. Karten von 39 bis 89 Euro gibt es im Estrel in der Sonnenallee 225 sowie unter68 31 68 31. Infos unter www.estrel.com