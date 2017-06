Gute Aussichten in Neukölln: Die Ambulante Suchthilfe Lahnstraße lädt ein!

Unter dem Motto „buena vista Neukölln“ laden die Suchtberatung Confamilia, die psychosoziale Betreuung Subways und die Familienhilfe Wigwam in die Lahnstraße 84 ein. Am Mittwoch, den 28. Juni 2017 ab 13 Uhr werden Nachbar*innen, Neuköllner Mitbürger*innen und Kooperationspartner*innen zu einem persönlichen und fachlichen Austausch erwartet.

Der „offene Nachmittag“ mit vielen Informationsangeboten soll vor allem die Menschen ansprechen, die in der unmittelbaren Umgebung wohnen und Fragen zum Angebot des vista-Standortes haben. Das öffentliche Konsumieren von Drogen rund um den Bahnhof Neukölln ist hier immer wieder Thema und bietet Anlass zur Auseinandersetzung mit diesem Problem. An diesem Tag können auch besorgte Bürger*innen die Gelegenheit nutzen, vorbei zu kommen und Informationen einzuholen.

„Wir wollen die Hemmschwellen abbauen und die Menschen motivieren, uns und die konkreten Hilfsangebote näher kennen zu lernen.“, so die Einrichtungsleitung der Beratungsstelle, Elisabeth Joester. Alle Mitarbeiter*innen stehen für Fragen zur Verfügung, zeigen die Räumlichkeiten und kümmern sich um die Anliegen der Besucher*innen. Es gibt Workshops zu Themen wie Sucht und Abhängigkeit, Coaching für Angehörige, Cannabis oder Konsumkompetenz, um einen Einblick in die alltägliche Arbeit zu geben.

Lernen Sie bei dieser Gelegenheit auch unsere Einrichtungen aus der Donaustraße kennen, die sich mit ihren Produkten hier präsentieren: ABO-Neukölln, in dem Menschen mit Suchtproblemen Qualifizierung und Beschäftigung angeboten wird und die „Donauwelle“ – eine Tagesstätte, die mit kreativen und tages-strukturierenden Angeboten zur Gestaltung des Alltags beitragen will.

Dieser Event soll die gute Vernetzung im Bezirk Neukölln und Treptow-Köpenick stärken und weiter ausbauen und den Zugang zu unseren Einrichtungen erleichtern.

Wir freuen uns auf einen inspirierenden Austausch!



Ambulante Suchthilfe Lahnstraße

Confamilia • Subways • Wigwam

Lahnstraße 84, 12055 Berlin-Neukölln

Tel. 030/ 689772-900

Fax 030/ 689772-929

suchthilfe-lahnstrasse(at)vistaberlin.de



Verkehrsverbindungen

S-Bahn: S41/S42, 46, 47 (Neukölln)

U-Bahn: U7 (Neukölln)

Bus: 246, 171, 277 (Lahnstraße/U-Bhf. Neukölln)