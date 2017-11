Touristinformation Neukölln auf dem Weihnachtsmarkt im Böhmischen Dorf

Touristinformation Neukölln erstmals auf dem Weihnachtsmarkt im Böhmischen Dorf

Präsentation eines neuen Fanprodukts für den Bezirk

Am zweiten Adventswochenende findet in Neukölln wieder der traditionelle Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt rund um den Richardplatz statt. Dieses Jahr am Freitag, 8.12., 17-21 Uhr, Samstag, 9.12., 14-21 Uhr, Sonntag, 10.12., 14-20 Uhr.Begleitend dazu wird dieses Jahr die Brüdergemeine ihren Weihnachtsmarkt im Böhmischen Dorf rund um das Denkmal und in der Kirchgasse mit zwanzig Marktständen nach einigen Jahren Unterbrechung wiederbeleben.Die Touristinformation Neukölln unterstützt den Weihnachtsmarkt im Böhmischen Dorf und wird dort auch mit einem eigenen Marktstand vertreten sein. Das Team der Touristinfo bringt seine beliebten selbst gemachten Neukölln-Souvenirs mit und präsentiert ein neues limitiertes Fanprodukt, dass Tanja Dickert, Leiterin der Touristinformation, eigens für die kalte Jahreszeit kreiert hat.Am Sonntag wird Neuköllns bekanntester Stadtführer Reinhold Steinle von 14-16 Uhr ebenfalls am Stand der Touristinformation vertreten sein.Mit dem Gewinn aus dem Souvenirverkauf finanziert das Team den Betrieb der Touristinformation und den damit verbundenen kostenlosen Informationsservice.