Sehtest und Autocheck

Neukölln.

Ein Sehtestmobil von Fielmann steht am 13. Oktober auf dem OBI-Parkplatz an der Naumburger Straße 33. Augenoptiker prüfen im Rahmen eines Mobilitätstags des ADAC unter dem Motto „Sicherheitschecks für Sie und Ihr Fahrzeug“ von 10 bis 16 Uhr kostenlos, ob Fehlsichtigkeiten vorliegen, ob die vorhandene Brille für das Sehen in der Ferne ausreicht. Der mobile Augen-Service beinhaltet auch einen Brillen-Check mit Reparatur, die Reinigung und Anpassung von mitgebrachten Brillen. Der ADAC ist dann mit seinem Prüf- und Servicemobil vor Ort und testet kostenlos Batterien und die Beleuchtung von Autos. Infos auf www.fielmann.de/sehtestmobil