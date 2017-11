Buchlesung mit Kathrin Schmidt

Berlin: Mittelpunktbibliothek Treptow |

Niederschöneweide. Im Rahmen der Schöneweider Herbstlese lädt die Mittelpunktbibliothek Treptow, Michael-Brückner-Straße 9, am 17. November zu einer Buchlesung mit der Schriftstellerin Kathrin Schmidt ein. Sie liest aus ihrem neuen Roman „Kapoks Schwestern“. Darin kehrt Werner Kapok in sein Elternhaus zurück. Das befindet sich in Treptow unmittelbar an einer Stelle, an der einst die Mauer verlief. Er hat es über Jahrzehnte gemieden. Gleich nebenan wohnen noch immer die Schwestern Barbara und Claudia, mit denen der Protagonist einst ein Verhältnis hatte. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung bitte unter 902 97 68 00. RD