Führung durch NS-Gedenkstätte

Berlin: Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit |

Niederschöneweide. In der Britzer Straße 5 befindet sich das letzte erhaltene Zwangsarbeiterlager aus der Zeit des Nationalsozialismus in Berlin. Heute befindet sich dort das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit mit mehreren Dauer- und Sonderausstellungen. Am 6. August kann es im Rahmen einer kostenlosen Führung unter Anleitung besichtigt werden. Die zweistündige Führung beginnt um 15 Uhr, es ist keine Voranmeldung nötig. RD