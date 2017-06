Sportfest bei Lok Schöneweide

Niederschöneweide.

Vom Vorschulkind bis zum Hochbetagten: Alle sind zum 26. Offenen Vereinssportfest des ESV Lok Schöneweide am 24. Juni eingeladen. Aus mehr als 20 Sportstationen kann man wählen. Es zählt nur das Mitmachen. Und das wird mit einem Tombolagewinn belohnt. Auch für das Deutsche Sportabzeichen können einzelne Bedingungen erfüllt werden. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut. Beginn ist 13 Uhr auf dem Lok-Sportplatz am Betriebsbahnhof Schöneweide, Adlergestell 105, Ende gegen 17 Uhr mit den Siegerehrungen. In einem Freiluftrestaurant kann man sich kräftige Mahlzeiten einverleiben. Das Sportfest findet bei jedem Wetter statt. Infos unter www.esvlokschoeneweide.de oder unter29 72 73 24 im Sporbüro.