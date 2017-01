Viele Aktionen im Schulhaus

Niederschönhausen.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Konrad-Duden-Sekundarschule am 20. Januar von 17.30 bis 19.30 Uhr. Schüler, Lehrer, Kooperationspartner und Eltern stellen an diesem Abend die Schule vor, präsentieren Lernergebnisse, beantworten Fragen rund um Unterricht, Kurse, Ganztagsbetrieb, Arbeitsgemeinschaften und zu möglichen Schulabschlüssen. Es wird experimentiert, musiziert, man kann sich sportlich betätigen oder sich in der Cafeteria stärken. Die Konrad-Duden-Schule befindet sich in der Rolandstraße 35. Weitere Informationen unter www.isskd.de